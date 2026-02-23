Медведев: Киеву постепенно приходит некое осознание, в какой он ситуации

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал Дмитрия Медведева в Max

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Киевскому режиму постепенно начинает приходить некое осознание того, в каком положении и какой ситуации они сейчас находятся. На это обратил внимание замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими ВС РФ в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Он указал, что украинская сторона в целом воспринимает то, что сообщает РФ относительно своей позиции, но ответа так и не дает. "Одно могу сказать: по моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит [к киевскому режиму]", - заметил Медведев.