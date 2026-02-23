Медведев: РФ по договоренности не разглашает результаты переговоров по Украине

Видео встречи с военнослужащими ВС РФ в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации замглавы Совбеза разместил в Max

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российская сторона по существующей на текущей момент договоренности не разглашает результаты переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими ВС РФ в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

"У нас есть договоренность: мы результаты текущих переговоров не разглашаем", - указал зампредседателя Совета безопасности РФ. Видео встречи он разместил в Max.