Медведев: продолжение войны для лидеров Киева является продолжением жизни

Зампред Совбеза РФ считает, что украинской стороне постепенно приходит некоторое осознание того, в каком положении она находится

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал Дмитрия Медведева в Max

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Продолжение боевых действия является для некоторых лидеров киевского режима гарантией продолжения их жизни. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими ВС РФ в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Он отметил, что, по его ощущениям, украинской стороне постепенно приходит некоторое осознание того, в каком положении она находится.

"Но для части руководителей этого государства, как бы мы их ни называли и какими бы эпитетами ни награждали, мы с вами понимаем, что продолжение военных действий - это продолжение собственной жизни, скажем прямо", - подчеркнул Медведев.