Медведев: лидеры Киева после войны сбегут, или их "свои же повесят на майдане"

Зампред Совбеза напомнил о судьбе Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил лидерам киевского режима о судьбе Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также осужденных и казненных нацистских преступников. На встрече с военнослужащими замглавы СБ РФ отметил, что для некоторых руководителей украинского государства продолжение военных действий гарантирует продолжение собственной жизни.

"Если боевые действия заканчиваются, в лучшем случае удастся сбежать куда-то на территорию одной из сопредельных стран - не знаю, в Польшу, в Британию там, в Европе еще какие-то страны другие, которые предоставят убежище. А в худшем случае - да, свои же и повесят, прямо на майдане где-нибудь", - сказал Медведев.

"Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях - казнен Советским Союзом", - заключил зампред Совбеза.