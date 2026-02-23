Медведев: России нужна победа, но ее цена имеет значение

Зампред Совбеза призвал военных беречь себя и своих близких

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия стремится к победе, но цена победы имеет для нее значение. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, призвав военных беречь себя и своих близких.

"Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение", - сказал Медведев в беседе с военными, видео опубликовано в его канале в Max.

Во время встречи с военными, которая прошла в преддверии Дня защитника Отечества, Медведев поздравил военнослужащих с наступающим праздником и вручил награды бойцам СВО, которые отличились в боях.

"Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу Родине. Выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны [Владимира Путина], от моих коллег, естественно, присутствующих коллег из министерства обороны", - заключил он.