Захарова: Запад не понимает, что их "подопечные" выходили из-под контроля

Официальный представитель МИД РФ привела в пример экс-главаря "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, отметив, что предшественники нынешних западных политиков не дали тому ядерное оружие

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Запада не понимают, что все их "подопечные", которых они снабжали оружием с намерением получить "борцов за демократию", потом выходили из-под контроля. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Они не понимают, что все их подопечные, которых они снабжали оружием разного вида <...>, потом выходили из-под их контроля. Все их подопечные, которым они давали все виды навыков, все виды образовательных инструментов, возможностей, думая, что это будут их, как они называли, борцы за демократию", - отметила дипломат.

Комментируя то, что одним из таких "подопечных" был экс-главарь террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен, Захарова подчеркнула, что надо отдать должное предшественникам нынешних западных политиков - те были мудрее, не дав ему ядерного оружия. "Вот что-то их остановило тогда, несмотря на то, что они дали ему практически все. Они дали ему, мне кажется, кредит доверия колоссальный. Они дали ему все возможности творить, как они считали, добро демократии по всему миру. Что-то их тогда все-таки тормознуло. А вы можете себе представить, если бы обладали ядерным оружием он или такие как он?" - указала Захарова.

А намерения дать Киеву ядерное оружие возникают у нынешних западных властей "то ли от безграмотности, то ли от исторической амнезии, то ли просто потому что рекрутировали уже таких, которые только на последние времена сгодятся", обратила внимание официальный представитель дипведомства.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия и средств его доставки. Рассматривается вариант, что это будет французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. При этом "основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев".