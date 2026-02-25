Захарова: Запад вырастил из киевского режима ненасытного монстра

Этот монстр поглотит его первым, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Запад создал из киевского режима "ненасытного монстра", который поглотит его первым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Они [Запад] просто не поняли, что они создали и буквально доформировали такого монстра, который их сожрет первыми. Первыми. Потому что этот монстр ненасытный. И потому что этот монстр дико завистливый. И потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил. Это я вам говорю абсолютно точно. Изначально Банковой, [Владимиру] Зеленскому, ему обрисовывали не только то, что он вернет там условно себе какие-то "территории", ему обрисовывали, что он станет властелином этого региона, что он станет опорной точкой на карте европейского континента", - отметила она.