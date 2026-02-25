УФСБ: английские разведчики собирали данные о Черноморском флоте в годы войны

Разведывательная и антисоветская деятельность британских военных стала основанием для их высылки из СССР

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Представители английской военной миссии в Севастополе в годы Великой Отечественной войны тайно собирали данные о Черноморском флоте, что послужило причиной для их высылки из СССР, говорится в рассекреченных материалах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Стремление англичан реализовать свои интересы в черноморском регионе и, прежде всего, предотвратить угрозу вторжения немцев на Кавказ и в Персию превалировало над необходимостью предоставлять помощь союзникам. В итоге зафиксированные факты разведывательной и антисоветской деятельности британских военных на Черноморском флоте дважды послужили основанием для высылки представителей английской военной миссии из СССР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках работы по освещению вопросов истории отечественных спецслужб и введению архивных документов в научный оборот рассекретило большой комплекс документальных материалов о деятельности английской военно-морской миссии в СССР в период с 1941 по 1942 год на Черноморском флоте.

В рассекреченном дневнике сотрудника советских спецслужб изложены факты разведывательной работы представителей иностранной миссии в СССР и вопросы ее контрразведывательного обеспечения, освещаются проблемы взаимодействия английских и советских военных ведомств и спецслужб на Черном море в период Великой Отечественной войны.

Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о совместной деятельности двух стран по изучению обстановки на черноморском участке боевых действий, об обмене разведывательными сведениями и оказании помощи в организации сопротивления нацистской Германии. Из рассекреченных документов следует, что для советской стороны работа английской военной миссии на ЧФ была важным источником разведданных о передвижении и действиях противника в Черном море и прибрежных регионах, а также получения практического опыта борьбы с нацистами.

В свою очередь военные представители Великобритании в СССР открыто и тайно добывали разведывательные сведения для анализа и оценки баланса сил на Черном море, в частности официально запрашивали у советской стороны информацию о характеристиках вооружения и составе боевых частей нацистской Германии, при этом одновременно скрытно пытались получить конфиденциальные сведения о советском Черноморском флоте.

Деятельность миссии

Английская военно-морская миссия на Черноморском флоте действовала с августа 1941 года по май 1945-го. Основной целью ее деятельности официально было определено оказание союзнической помощи советскому флоту в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками на Черном море. По словам Игоря Верешкова, официального представителя УФСБ, задачами являлись - установление и поддержание устойчивой оперативной связи для обмена информацией, в том числе разведданными о действиях и вооружении противника. В частности, с самого начала миссии англичане активно предоставляли помощь и консультации советским морякам по размагничиванию кораблей и судов от применяемых немцами магнитных и акустических мин.

Однако продуктивное сотрудничество между военными ведомствами двух стран быстро сошло на нет, и представители английской миссии тайно и явно занялись сбором разведывательной информации о портах и базах Черноморского флота, начали проявлять значительный интерес к организации службы советских моряков, тактико-техническим данным вооружения и боевому управлению подводных лодок и кораблей. Кроме того британские военные в беседах с советскими офицерами критиковали руководство СССР, высказывали русофобские идеи и даже симпатии к немцам.