Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Не менее половины из них представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин определил 40 человек, получивших приглашение войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ по квоте главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Началось формирование нового состава Общественной палаты", - говорится в сообщении. Президентом были определены кандидатуры 40 российских граждан, которые имеют особые заслуги перед государством и обществом. Путин направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.

Не менее половины из этих кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Размещение на официальном сайте президента информации о направлении данных предложений считается днем инициирования процедуры формирования нового состава. Не позднее 30 дней с этого момента общественные палаты регионов избирают из своего состава по одному представителю в состав ОП РФ.

На Общественную палату законом возлагаются задачи по учету потребностей и интересов, защите прав и свобод граждан РФ, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики. Палата ведет общественный контроль за деятельностью федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

В прошлый раз состав ОП РФ менялся в апреле 2023 года. Тогда "президентский список" обновился ровно на четверть.