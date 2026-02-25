Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой

Премьер РФ Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом 25 февраля

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2026 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом правительства перед Государственной думой.

Правовые основы

Обязанность правительства отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой, закреплена статьями 103 и 114 Конституции РФ. Соответствующие поправки в основной закон были приняты 30 декабря 2008 года (вступили в силу 31 декабря того же года) по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева. Ранее подобной законодательно закрепленной процедуры не существовало: федеральные министры и другие высшие должностные лица выступали перед депутатами в рамках "правительственного часа" в зависимости от рассматриваемых в Госдуме вопросов.

Подготовка к правительственному отчету

Согласно регламенту нижней палаты парламента, партийные фракции ежегодно направляют в думский комитет по контролю вопросы о деятельности правительства РФ за истекший год (срок их представления и количество от каждой фракции устанавливает совет Госдумы). Комитет обобщает поступившие вопросы и направляет их в совет Госдумы. При этом комитет может включить в перечень дополнительные пункты, касающиеся реализации постановлений Госдумы, которые были приняты при рассмотрении проектов федеральных законов или в ходе "правительственных часов". После утверждения советом Госдумы перечень вопросов поступает в правительство.

Процедура отчета правительства

Ежегодный отчет о работе правительства представляет премьер-министр во время весенней парламентской сессии (дату устанавливает совет Госдумы по согласованию с главой кабмина). На заседании присутствуют не только депутаты, но и все члены кабинета министров, за исключением тех, кто находится в отпуске или командировке. Согласно регламенту Госдумы парламентарии вправе высказывать свое мнение о деятельности правительства и задавать вопросы премьеру в ходе его выступления. При этом преимущественное право на выступление принадлежит депутатам, уполномоченным своими фракциями. Подотчетность кабинета министров не предполагает каких-либо указаний или обязательных поручений со стороны нижней палаты парламента.

По итогам отчета Дума принимает постановление, которым одобряет или не одобряет работу кабинета министров. Проект документа готовит комитет по контролю Госдумы. В истории отчетов правительства не было случаев, чтобы нижняя палата парламента не одобрила работу кабмина.

Отчеты правительства РФ перед Госдумой подлежат обязательному опубликованию в "Российской газете" и на официальном сайте кабинета министров.

Статистика

Всего с 2009 года состоялось 17 отчетов правительства перед Государственной думой. До 2019 года включительно они проходили ежегодно в апреле.

Первый отчет правительства состоялся 6 апреля 2009 года. Его представил Владимир Путин, который в 2008-2012 годах занимал пост премьер-министра РФ. В 2013-2019 годах перед депутатами выступал глава кабинета министров Дмитрий Медведев. С 2020 года отчеты правительства перед Госдумой представляет Михаил Мишустин.

Отчеты правительства с 2020 года

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции очередной отчет председателя правительства перед Госдумой состоялся позже обычного - 22 июля. Впервые с ним выступил Михаил Мишустин, возглавивший кабинет министров в январе 2020 года. Он рассказал депутатам о работе правительства в условиях кризиса, вызванного пандемией и обвалом мировых цен на нефть, о предпринятых неотложных мерах по поддержке здравоохранения, социальной сферы, наиболее пострадавших отраслей экономики (авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и других). По его словам, Россия справлялась с пандемией лучше других стран благодаря работе на опережение. В качестве основных задач кабинета Мишустин назвал "перезапуск" экономического роста и достижение национальных целей развития, утвержденных указом главы государства от 21 июля 2020 года. Депутаты спрашивали председателя правительства о ходе работ по созданию вакцин от коронавирусной инфекции, возвращении школьников к очной форме обучения, программе развития сельских территорий, проблеме депопуляции регионов Дальнего Востока и другом.

12 мая 2021 года в своем выступлении перед Госдумой Михаил Мишустин рассказал о работе правительства по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19. По словам премьера, на дополнительную поддержку граждан было направлено почти 2,5 трлн руб. Глава кабинета отметил, что обрабатывающие отрасли российской промышленности пострадали меньше, чем в Европе, а ряд секторов (фармацевтика, агропромышленный комплекс, текстильная и химическая промышленность и др.) показали устойчивый рост. Михаил Мишустин рассказал о причинах повышения цен на продукты питания на внутреннем рынке и предпринимаемых мерах по их сдерживанию. Премьер ответил на вопросы парламентариев о вывозе капиталов из России, проблемах безработицы, импортозамещения, развития внутреннего туризма, финансирования науки и здравоохранения, о снятии препятствий для репатриации соотечественников в Россию и другом.

7 апреля 2022 года, выступая перед Госдумой, глава кабинета Михаил Мишустин сообщил, что в целом за два года пандемии экономика в России росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах. Накопленный в предыдущие годы запас прочности позволил народному хозяйству России выстоять в условиях экономической войны, развязанной Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Михаил Мишустин сообщил, что против РФ было введено более 6 тыс. санкций. Для преодоления их последствий правительство развернуло работу по пяти приоритетным направлениям: обеспечение бесперебойной работы предприятий, расширение свободы бизнеса, поддержка уязвимых слоев населения, насыщение рынка товарами, секторальные меры поддержки. В марте 2022 года был остановлен рост цен и паника на потребительском рынке. Премьер ответил на вопросы депутатов о повышении цен на лекарства и дефиците импортных препаратов, развитии IT-отрасли, в том числе отечественных соцсетей и маркетплейсов, легализации криптовалют, налаживании работы образовательной системы РФ на освобожденных территориях Донбасса и другие.

23 марта 2023 года в своем отчете перед Госдумой Михаил Мишустин подчеркнул, что в 2022 году по России был нанесен "санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было". Однако правительству, по словам главы кабинета, удалось вернуть экономику страны на "траекторию роста". На реализацию плана первоочередных действий было выделено 11,5 трлн руб. Правительство выстроило свою работу на основе 12 среднесрочных приоритетов, среди которых были сохранение макроэкономической стабильности, развитие социальной сферы, поддержание баланса на рынке труда, обеспечение технологического суверенитета, расширение кооперации с дружественными странами и другие. Координационный совет при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил наладил снабжение армии необходимой боевой техникой и снаряжением. Переформатирование работы военной промышленности, по словам премьера, позволило существенно нарастить темпы производства наиболее востребованных образцов вооружений. Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов о поддержке сельхозпроизводителей, возможности отмены ЕГЭ, реабилитации участников СВО, оплате труда ученых и инженеров и др.

3 апреля 2024 года, представляя отчет перед Госдумой, глава правительства Михаил Мишустин заявил, что внешнее давление на Россию не ослабевает. Ограничения, введенные против РФ, превысили все вместе взятые санкции против других стран мира. По словам премьера, одним из основных вызовов 2023 года стала инфляция. Несмотря на это России удалось войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, а темпы роста ВВП были вдвое выше, чем в развитых странах. Михаил Мишустин рассказал депутатам о выполнении поручений президента в сфере достижения экономического и технологического суверенитета, проинформировал парламентариев о рекордах в сельском хозяйстве и строительстве. Глава правительства отметил рост оборонного производства, заверил, что участники СВО будут получать помощь государства в полном объеме и своевременно. Михаил Мишустин ответил на 26 вопросов депутатов, в том числе о государственном долге, возвращении из офшоров российских капиталов, дефиците учителей и медработников, развитии малых городов и сельских территорий и другие.

26 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме подчеркнул, что российская экономика второй год подряд развивается темпами, которые превышают среднемировые. Он особо отметил рост промышленного производства и, в частности, объемов продукции обрабатывающего сектора. Михаил Мишустин рассказал об исполнении правительством социальных обязательств перед гражданами, работе над "возвращением инфляции к умеренным значениям", повышении доступности медицинской помощи, реформировании системы высшего образования. Премьер также говорил о реализации нацпроектов, строительстве дорог и других объектов инфраструктуры, программах формирования комфортной городской среды и другом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на практику изменения ведомствами в конце года целевых показателей госпрограмм в сторону их снижения. Михаил Мишустин пообещал, что разберется с каждым подобным фактом. Парламентарии задали главе правительства вопросы о дополнительных мерах по борьбе с инфляцией, увеличении размеров материнского капитала в зависимости от количества детей в семье, преодолении дефицита инженерных и педагогических кадров, ужесточении цифрового контроля за мигрантами и другом.