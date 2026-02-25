Захарова: мир не видит, как от "лап Киева" гибнут дети, но жалеет обезьянку в Японии

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на ситуацию с обезьянкой в японском зоопарке, за которой мир следит сейчас "с замиранием дыхания, сердца и пульса"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мир в едином порыве следит за судьбой детеныша обезьяны в японском зоопарке, но не сопереживает детям, погибшим или пострадавшим от "кровавых лап киевского режима". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание на ситуацию с обезьянкой в японском зоопарке, за которой мир следит сейчас "с замиранием дыхания, сердца и пульса". "Объединились все люди разных континентов, люди разных стран, люди разных языков, культур, этносов, религий. И они следят", - добавила она.

Вместе с тем Захарова обратила внимание на гибель и страдания детей от действий киевского режима. "Я вообще не представляю себе о каком количестве детей мы можем говорить и должны говорить, если речь идет о психологической травме на всю жизнь. О каком количестве детей мы говорим, которые вообще не знают, что такое детство. И ни одна игрушка мира им никогда в жизни не заменит детство или тех родителей, которые тоже погибли от рук, или скорее у лап, цепких и страшных и кровавых киевского режима, - отметила Захарова. - Вот у меня один вопрос: как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один в порыве, наверное, с точки зрения нашей цивилизации можно употребить слово в благородном порыве, объединен историей обезьянки, у которой есть еда, у которой есть смотрители, которые сами ее взяли, выкормили и приучили к человеческой среде, неким образом отодвинув ее от сородичей. И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают, люди обыватели или люди профессионально этим занимающиеся, не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены".