В Нижегородской области появится зампредседателя кабмина, курирующий вопросы СВО

Также в его задачи будет входить улучшение процессов, связанных с поступлением жителей на военную службу по контракту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру правительства, согласно которым в регионе появится заместитель председателя кабмина, который будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новый заместитель председателя правительства будет работать в блоке заместителя губернатора Андрея Гнеушева. Он будет заниматься комплексом вопросов, связанных со специальной военной операцией, обеспечивать взаимодействие органов власти с органами военного управления, воинскими частями и другими подразделениями Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Также в его задачи будет входить совершенствование процессов, связанных с поступлением граждан на военную службу по контракту. Новый зампред правительства будет обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и объединениями, в том числе молодежными и ветеранскими, с участниками СВО. Кроме того, он будет отвечать за реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.