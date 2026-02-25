Депутат Шеремет: Зеленский "театрально имитирует" стремление к выборам

Владимир Зеленский понимает, что шансов победить в ходе открытого голосования у него нет, отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский "театрально имитирует" свое стремление к проведению референдума о территориальных уступках и выборов на Украине, поскольку утратил поддержку со стороны украинцев. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее в немецкой газете Junge Welt сообщалось, что около 50 неправительственных организаций Украины призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведение референдума о потенциальных территориальных уступках со стороны Киева.

"Призывы некоммерческих организаций Украины, в которых концентрируется наибольшее количество предателей, щедро финансируемых Западом, не вызывают особого удивления. Нелегитимный Зеленский, давно утративший поддержку народа, за исключением прикормленных некоммерческих организаций, своего ближайшего окружения и орудующих в стране иностранных спецслужб, без всяких призывов театрально имитирует свое стремление к проведению референдума и прозрачных выборов в стране", - считает депутат.

По его мнению, Зеленский понимает, что шансов победить в ходе открытого голосования у него нет, поэтому в стране стали привычными случаи жестокого обращения сотрудников ТЦК (аналог военкоматов - прим. ТАСС) к своим согражданам. "Зеленский продолжит тянуть свою лямку предателя, реализуя масштабный геноцид, отлавливая людей в городах и селах для заполнения ими ширящихся брешей на тающих фронтах", - отметил Шеремет.

12 февраля журнал The Atlantic со ссылкой на двух советников Зеленского сообщил, что Киев может согласиться на вывод ВСУ из Донбасса. Чтобы легитимизировать вывод войск, украинские власти рассматривают возможность проведения референдума этой весной. По данным журнала, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского также беспокоятся, что шансы на заключение мира уменьшаются. В то же время Зеленский заявил журналу, что предпочитает вообще не заключать никакого соглашения тому, чтобы заключить плохое. Издание "Страна" отмечает, что статья The Atlantic свидетельствует о расколе во власти по вопросу территорий.