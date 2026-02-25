Москалькова: диалог с Киевом о возвращении удерживаемых 10 курян продолжается

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова продолжает диалог с украинской стороной о возвращении в Россию 10 жителей Курской области. Об этом она сообщила журналистам.

"По-прежнему удерживаются на территории Украины 10 жителей Курской области. Мы продолжаем вести диалог с украинским омбудсменом. Их обязанность этих людей отпустить так, как мы поступили с гражданами Украины, которые были эвакуированы из Сумской области в связи с боевыми действиями", - сказала Москалькова.

По ее словам, все эвакуированные украинцы, кто хотел покинуть Россию и выехать в другие страны или на Украину, беспрепятственно выехали. Те, кто не имеют документов или у них есть другие соображения, по словам Москальковой, остались в пунктах временного размещения. Там их посещают уполномоченные по правам человека.

"Часть этих людей находится в пунктах временного размещения Орловской области, часть находится в Курске. Их посещает наш Красный Крест, Международный Комитет Красного Креста. Все необходимое у них есть: лекарства, одежда, продукты питания, бесплатная горячая трехразовая пища. И конечно, нам очень важно, чтобы Женевские конвенции также соблюдались в отношении гражданских лиц [на Украине], как они соблюдаются Россией", - подчеркнула Москалькова.