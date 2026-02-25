Москалькова рассказала о требованиях Украины по возвращению курян

Киев требует выдать обвиняемых в преступлениях на территории РФ украинцев в обмен на российских мирных граждан, отметила уполномоченный по правам человека

Редакция сайта ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина продолжает требовать выдачи обвиняемых в преступлениях на территории РФ украинцев в обмен на мирных граждан РФ, которых ВСУ вывезли в ходе оккупации части Курской области. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, украинская сторона "выдвигает в качестве условий возвращения 10 удерживаемых в Сумской области курян такую же репатриацию, а фактически обмен" их на тех граждан Украины, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела.

"Речь идет о гражданских лицах, гражданах Украины, которые были задержаны за пособничество террористам, неонацистам. В связи с этим в отношении них были возбуждены уголовные дела или проводились оперативно-разыскные действия, или другие процессуальные меры и они находятся под стражей", - сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что нельзя ставить на одну ступень людей, которые работали против государства в России, и тех, кто ничего плохого украинскому государству не сделал, а вынужден был покинуть Россию из-за украинский войск.