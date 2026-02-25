ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация на афгано-пакистанской границе
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Мишустин пообещал рассказать в отчете о приоритетах на ближайшее будущее

Премьер-министр РФ сообщит об этом во время отчета в Госдуме
Редакция сайта ТАСС
25 февраля, 09:14

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что во время отчета в Госдуме 25 февраля выскажется о приоритетах на ближайшее будущее и о результатах прошедшего года.

Читайте также

Вопросы депутатов и работа кабмина. История отчетов правительства перед Госдумой

"В соответствии с конституцией правительство ежегодно представляет Государственной думе отчет о результатах своей работы. Сегодня подробно расскажу о том, чего удалось добиться в 2025 году. И, конечно, о приоритетах на ближайшее будущее", - сказал он, начиная выступление с отчетом. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия