Мишустин пообещал рассказать в отчете о приоритетах на ближайшее будущее

Премьер-министр РФ сообщит об этом во время отчета в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что во время отчета в Госдуме 25 февраля выскажется о приоритетах на ближайшее будущее и о результатах прошедшего года.

"В соответствии с конституцией правительство ежегодно представляет Государственной думе отчет о результатах своей работы. Сегодня подробно расскажу о том, чего удалось добиться в 2025 году. И, конечно, о приоритетах на ближайшее будущее", - сказал он, начиная выступление с отчетом.