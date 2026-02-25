Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и конструктивную критику кабмина

Премьер-министр также указал на взаимодействие с Госдумой в преодолении последствий глобальной пандемии и влияния санкций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму за то, что депутаты поддерживают действия кабмина по развитию страны и высказывают конструктивную критику.

"Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты, за ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны, и за конструктивную критику. Вместе мы прошли сложнейшие этапы. Преодолевали последствия глобальной пандемии и влияния санкций. Помогали людям и экономике адаптироваться к новым условиям и идти вперед. Мы высоко ценим вклад, который внесла в эту работу Государственная дума", - сказал премьер, начиная выступление с отчетом в Госдуме.