Мишустин: Россия развивается, несмотря на санкции и тарифные войны

Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и оценки рисков, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает свое развитие вопреки всем попыткам извне помешать этому, несмотря на санкции и тарифные войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне помешать этому. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов и оценки рисков", - сказал он.