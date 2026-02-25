Депутат Водолацкий: Зеленский потеряет власть в случае референдума по вопросу территорий

Большинство украинцев будут голосовать не так, как нужно Киеву, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский в случае проведения в ближайшем будущем референдума по территориальному вопросу потеряет власть, поскольку большинство украинцев будут голосовать не так, как нужно Киеву. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Немецкая газета Junge Welt ранее сообщила, что украинские неправительственные организации (НПО) призвали Зеленского не допустить проведение референдума о территориальных уступках из-за страха, что он может пройти не так, как ожидают в Киеве.

"Референдум сегодня покажет реальную картину того, что люди на Украине устали от войны, люди устали хоронить своих родных и близких, люди понимают, что Зеленский и его кураторы, и та нацистская идеология, которая сегодня не позволяет заключить мир, приведет к уничтожению всего украинского народа. И, естественно, референдум опрокинет Зеленского и его команду", - сказал собеседник агентства.

Референдум в случае его проведения в ближайшее время даст отрицательный для украинских элит результат, поскольку 12 исторически русскоязычных областей будут голосовать против Зеленского, как и большая часть центральной Украины. За режим Зеленского, считает Водолацкий, проголосует только Западная Украина, число голосов которой не окажет влияния на результат.

"Они все просчитали и понимают, что референдум в той ситуации, в которой сегодня существует Украина, проводить нельзя. Потому что это будет чистый проигрыш и Зеленского, и его кураторов", - уточнил собеседник агентства.