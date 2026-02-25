Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку социальных инициатив кабмина

Премьер напомнил, что уже вступили в силу законы о дополнительных льготах для матерей-героинь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность парламентариям за поддержку инициатив, направленных на поддержку семей. Глава кабмина обратился к депутатам, выступая с отчетом в Госдуме.

"Хочу поблагодарить парламент за совместную работу по расширению помощи семьям и поддержку в прошлом году правительственных предложений в этой сфере", - обратился премьер.

Он напомнил, что уже вступили в силу законы о дополнительных льготах для матерей-героинь, выросли пособия для беременных и родивших студенток вузов, в страховой стаж для исчисления пенсии включены все периоды ухода за детьми до полутора лет.

"Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы продолжили совершенствовать систему социальной защиты, которая обеспечивает гражданам поддержку в различных жизненных ситуациях, - отметил Мишустин. - Адресно помогаем семьям с низкими доходами".

Премьер напомнил, что таким семьям предоставляется единое пособие. Также увеличены вдвое налоговые вычеты на второго и последующих детей, регулярно индексируются материнский капитал и социальные пособия.