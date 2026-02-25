Путин выступит на Форуме будущих технологий
25 февраля, 09:20
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 февраля выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет участие в Форуме будущих технологий", - сказал представитель Кремля. "Выступит на пленарном заседании, осмотрит выставку и будет отдельная встреча с учеными", - добавил Песков.
Говоря о беседе с учеными, представитель Кремля пообещал, что публичным будет небольшое вступление президента. "А так, встреча, чтобы быть действительно эффективной, проходит в закрытом режиме", - пояснил он.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что затем уже в Кремле Путина ожидает несколько рабочих встреч непубличного характера.