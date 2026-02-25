Володацкий: Лондон и Париж пытаются шантажировать Москву, обсуждая передачу ЯО Киеву

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Франция и Британия, обсуждая возможность передачи Киеву ядерного оружия, таким образом пытаются шантажировать Россию. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"[Возможная передача ядерного оружия Киеву] - это шантаж и попытка дальше затянуть Украину в ту петлю, в которой они сегодня находятся. [Владимир] Зеленский неоднократно заявлял: дайте мне возможность получить ядерное оружие или мы сами создадим. Поэтому, идя ему навстречу, Англия и Франция придумали такую версию, что они готовы и рассматривают возможность поставки", - сказал собеседник агентства.

Лондон и Париж максимально пытаются удержать Украину в качестве оружия для дальнейшей борьбы с Россией.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщили, что Британия и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.