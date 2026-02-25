Путин и Лукашенко 26 февраля проведут ВГС Союзного государства

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он напомнил о работе России с Белоруссией в рамках Союзного государства.

"Завтра мы как раз собираемся встречаться с Александром Григорьевичем Лукашенко. Президент России Владимир Путин будет принимать заседание Высшего госсовета Союзного государства", - сказал Мишустин.

Госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии.

Среди основных задач ВГС - решение важнейших вопросов развития Союзного государства, образование его органов, назначение выборов в палату представителей союзного парламента, утверждение бюджета, утверждение международных договоров Союзного государства, ратифицированных парламентом.