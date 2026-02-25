Володин отметил конструктивные отношения ГД с кабмином

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Конструктивные отношения сформировались у Госдумы и правительства РФ, такой настрой идет от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас сложились конструктивные отношения с правительством. Мы понимаем свою ответственность за конечный результат работы. И в этой связи надо сказать слова благодарности, Михаил Владимирович, вам, потому что такой настрой, он идет и от председателя правительства", - сказал Володин в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.

Он также поблагодарил министров и вице-премьеров за повышение качества работы. "Мы стараемся сделать все для того, чтобы цели, обозначенные президентом в послании Федеральному Собранию, были достигнуты, а повестка президента была эффективно реализована", - отметил председатель Госдумы.

По словам Володина, все руководители оппозиционных фракций публично заявили о поддержке правительства и достигнутых кабмином результатов. "Это для нас тоже, знаете, итог определенной работы, пути, который прошел наш российский парламент. Итог, который можно назвать одним словом - понимание общей ответственности", - заключил он.