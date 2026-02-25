{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Мишустин поблагодарил СФ и ГД за работу по повышению качества профобразования

Премьер-министр отметил, что предложенный председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным механизм позволит сгладить возникшие на рынке труда диспропорции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина за совместную работу по повышению качества профессионального образования.

"Хочу поблагодарить вас, уважаемые Валентина Ивановна и Вячеслав Викторович, за совместную работу по повышению качества профессионального образования, разработку новых подходов в подготовке кадров, которые нужны стране и отраслям. Предложенный вами механизм, который уже стал законом, позволит сгладить возникшие на рынке труда диспропорции", - сказал он, выступая с отчетом в Госдуме.

"Вместе мы продолжим готовить специалистов почти по 300 направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны. А это - существенный вклад в то, чтобы сделать отечественную экономику сильной", - добавил Мишустин.

