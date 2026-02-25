СФ обратится к ФРГ с призывом о расследовании возможной передачи Украине ЯО

"Мы, разумеется, обратили внимание на вчерашнюю констатацию Службы внешней разведки о том, что Берлин отказался от участия в этой авантюре. Да, это так. Но значит были обращения в Берлин. Берлин - безъядерная держава, и это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, может быть, спонсора, организатора, передаточного звена, какой-то структуры прикрытия. И это означает, что у Германии есть и своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее, раз уж это не стало достоянием гласности", - сказал сенатор.

По его словам, "вне всякого сомнения, соответствующие контакты шли на уровне высших государственных деятелей трех стран - Великобритании, Франции и Германии". "И вне всякого сомнения, участие в этой авантюре Германии, пусть и не до последнего этапа, обязательно должно стать предметом такого же расследования, как то парламентское расследование, которое мы ожидаем от наших коллег из Великобритании и Франции, поэтому мы направляем аналогичный запрос нашим коллегам в парламенте Германии с предложением задать соответствующие вопросы правительству Германии, высшему руководству страны. И прояснить роль Германии в этой абсолютно безумной и опасной авантюре", - добавил сенатор.

По данным СВР России, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Украине такого оружия, а также средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Киеву европейских оборудования, комплектующих и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривают французскую малогабаритную боевую "часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", пояснили в СВР. При этом, добавили там, "Берлин благоразумно отказался" от участия в этой "опасной авантюре".

Сенаторы РФ в связи с заявлением СВР призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции расследовать эти планы на международном и национальном уровне. Также СФ предложил Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования этих намерений Лондона и Парижа. Реализация таких планов, подчеркнули сенаторы, приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности России и всего европейского региона.