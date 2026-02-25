Мишустин назвал шесть задач, стоящих перед государством в 2026 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство, парламент, Банк России и регионы должны действовать сообща - ведь только так можно решить стоящие перед государством задачи. Их в этом году шесть, перечислил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны, - подчеркнул премьер, обращаясь к коллегам по правительству, депутатам, ЦБ и представителям регионов. - Уверен, что совместными усилиями, сплотившись и сохраняя единство, мы выполним все задачи".

Шестерка на 2026 год

"Первая и ключевая - это сбережение и приумножение нашего народа", - назвал задачу глава кабмина и указал на важность повышения благополучия семей - "совершенствуя меры поддержки и внедряя новые, распространяя лучшие региональные практики".

"Вторая задача - сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых, чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие регионов и государства в целом", - указал Мишустин. Для этого кабмин намерен создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и расширять выпуск отечественных конкурентоспособных товаров.

Третья задача, названная премьером, - изменение структуры внешней торговли. Нужно "нацелить ее на поставки высокотехнологичной продукции", указал глава правительства. "Сделать это можно через укрепление экономики предложения, запуск востребованных инвестпроектов", - уверен он.

Еще одна задача, четвертая, - это формирование прозрачной конкурентной деловой среды. "Чтобы у добросовестных предпринимателей появлялись новые возможности и ощутимые выгоды", - пояснил глава кабмина.

"Пятая задача - дальнейшее повышение производительности труда, - продолжил Мишустин. - Прежде всего - за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений". Шестой же задачей глава правительства назвал "постоянное технологическое обновление", создание условий для инноваций и их активного внедрения.

"Именно это сегодня является основным движущим фактором улучшения качества жизни людей, развития государства", - заключил премьер.