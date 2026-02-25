МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский ведет страну к катастрофическим последствиям, а его стремление получить ядерное оружие приведет к уничтожению всего мира. Такое мнение выразила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Говоря на заседании ЦИК о важности сохранения культурного наследия, она упомянула оборону Севастополя, продемонстрировав фотографию памятника героям обороны города, на котором указаны более 15 человек с фамилией "Зеленский".

"Это наши соотечественники с фамилией "Зеленский", которые отдали жизни во время обороны Севастополя. А этот кровавый наркоман, убийца украинского народа сейчас, который предал память своих предков, извините, и сейчас рвется к атомной бомбе, чтобы вообще весь мир подвести к уничтожению", - заявила Памфилова.

Она выразила надежду, что жители Украины, которые помнят своих дедов и прадедов, смогут трезво оценить происходящее. "Хотелось бы, чтобы те, кто еще думают на Украине, размышляют и хоть что-то помнят и ценят о своих дедах, прадедах, посмотрели бы, прозрели бы и посмотрели на все, что происходит реально. Нельзя это забывать", - подчеркнула глава ЦИК.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщили, что Британия и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной бомбы и средств доставки. По имеющейся в СВР информации, речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.