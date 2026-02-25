Володин: желавшие гибели России получили по заслугам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Враги России, которые желали ей скорой гибели и экономического краха, сами получили по заслугам, эти пожелания вернулись им бумерангом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"[Те], кто желал нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом все это вернулось", - сказал Володин в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.

Он также подчеркнул, что в нынешнее непростое время "правительство работает эффективно", а созданная президентом России экономическая модель "показывает свои результаты". "Задача - работать на конечный результат. Тот диалог, который выстроен сегодня с правительством, показывает, что это возможно", - добавил председатель Госдумы.