В ДНР заявили, что украинцы могут начать революцию, узнав реальные потери ВСУ

Киев обманывает население, сильно занижая число потерь, подчеркнул советник главы республики Игорь Кимаковский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Киева обманывают свое население, занижая реальные потери ВСУ. Если украинцы узнают цифры потерь, они могут начать революцию, отметил в интервью информационной службе "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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"Они [власти Киева] обманывают свое население по потерям со стороны вооруженных формирований Украины, сильно занижая их. Я просто сам езжу по линии фронта, иногда бываю на совещаниях и знаю суточные потери вооруженных формирований Украины на различных направлениях. Они несопоставимы. И если об этом народ узнает, в буквальном смысле этого слова, то это может просто привести к революции", - сказал Кимаковский.