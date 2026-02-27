МИД РФ призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона призывает Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Обеспокоены резкой эскалацией вооруженных столкновений между Исламским Эмиратом Афганистан и Исламской Республикой Пакистан, в которых задействованы регулярные армейские подразделения, применяются авиация и тяжелые вооружения. С обеих сторон имеются убитые и раненые, включая гражданских лиц. Призываем дружественные нам Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем", - отметила дипломат.