МИД РФ призвал Афганистан и Пакистан вернуться к переговорам

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия обеспокоена резкой эскалацией вооруженных столкновений между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российская сторона призывает Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Читайте также Авиаудары и захват постов. Обострение между Афганистаном и Пакистаном

"Обеспокоены резкой эскалацией вооруженных столкновений между Исламским Эмиратом Афганистан и Исламской Республикой Пакистан, в которых задействованы регулярные армейские подразделения, применяются авиация и тяжелые вооружения. С обеих сторон имеются убитые и раненые, включая гражданских лиц. Призываем дружественные нам Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем", - отметила дипломат.