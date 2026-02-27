Депутат Пискарев: попытки устроить в РФ и Белоруссии "цветной пожар" пресекут

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что парламентарии тесно взаимодействуют с белорусскими коллегами по вопросам безопасности, обмениваются опытом борьбы с иностранным вмешательством

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в рамках Союзного государства не позволят посягать на безопасность России и Белоруссии, попытки устроить в странах "цветной пожар" будут пресечены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Наша позиция в рамках Союзного государства четкая и ясная: посягать на суверенитет и безопасность наших стран мы никому не позволим, а попытки устроить у нас "цветной пожар" будут пресечены", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что депутаты тесно взаимодействуют с белорусскими коллегами по вопросам безопасности, обмениваются опытом борьбы с иностранным вмешательством.

По его словам, фиксируются новые методы давления, которые Запад, в первую очередь в лице британцев, поляков, немцев, пытается применять для разрушения Союзного государства. "Видим, как европейцы активизировали подготовку управляемых политических групп из различного сорта отщепенцев и предателей, сбежавших за границу, и готовых за вознаграждение играть роль "представителей" наших стран на международных площадках. Сегодня такие "ряженые" участвуют в мероприятиях Европарламента, ПАСЕ, многочисленных зарубежных НПО, где инициируют новые санкции", - добавил депутат.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 февраля провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам заседания главы двух государств подписали солидный пакет документов.