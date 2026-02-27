В МИД РФ изложили послу Индии подходы Москвы по украинскому урегулированию

В министерстве указали на необходимость устранения первопричин кризиса

Редакция сайта ТАСС

Посол Индии в РФ Винай Кумар © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин изложил послу Индии в Москве Винаю Кумару принципиальную позицию России по урегулированию украинского кризиса с акцентом на необходимость устранения первопричин конфликта. Об этом говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, а также некоторым актуальным международным проблемам. Руководителю индийской дипмиссии была изложена принципиальная позиция России по конфликту вокруг Украины, путям его урегулирования с акцентом на необходимость устранения первопричин кризис", - указали в министерстве.

В МИД РФ также отметили, что переговоры прошли в "дружественной атмосфере, характерной для российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства".

Встреча состоялась по просьбе индийской стороны, уточнили в российском дипведомстве.