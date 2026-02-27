Посол РФ: Россия разделяет обеспокоенность Пакистана ростом угроз терроризма

Российская сторона также солидарна с мнением пакистанских коллег о распространении наркоторговли в регионах Средней и Южной Азии, отметил Альберт Хорев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия полностью разделяет обеспокоенность Пакистана ростом террористических угроз и распространением наркоторговли. Об этом заявил посол России в Пакистане Альберт Хорев в ходе медиафорума Москва - Исламабад.

"Полностью разделяем обеспокоенность Исламабада ростом террористических угроз и распространением наркоторговли в регионах Средней и Южной Азии", - подчеркнул он.

Посол также отметил, что Москва "последовательно выступает за координацию действий с властями Кабула и Исламабада при принятии практических мер по пресечению деятельности трансграничных группировок".

Так, по словам Хорева, Россия готова к сотрудничеству с Пакистаном как в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, так и в двустороннем формате. "В частности, путем продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики организации совместных контртеррористических учений "Дружба" с участием военнослужащих двух стран, а также обмена данными и лучшими практиками в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков", - конкретизировал дипломат.