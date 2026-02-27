Песков: Дмитриев продолжает работу в рамках совместной с США группы по экономике

Когда появятся результаты, информация будет представлена, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кирилл Дмитриев продолжает работу в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Когда появятся какие-то результаты, разумеется, вам будет эта информация представлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос о контактах Дмитриева в Женеве с представителями США.