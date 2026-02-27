Песков: часть стран ЕС понимает негативные последствия экспроприации активов РФ

Пресс-секретарь президента России отметил, что, в частности, Бельгия категорически против этого

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Есть ряд европейских стран, которые отдают себе отчет в неминуемых негативных последствиях решения об экспроприации российских замороженных активов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Страны-репозитарии, Бельгия, она категорически против этого [изъятия замороженных российских активов]. Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в тех неминуемых негативных последствиях такого решения об экспроприации наших активов", - сказал Песков, комментируя заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о закрытии в ЕС темы изъятия замороженных активов РФ.

"И именно они [страны] стали тем препятствием, которое пока удалось преодолеть", - резюмировал он.

Тема экспроприации замороженных в Европе активов России для Украины пока больше не обсуждается, заявил ранее Вадефуль. По его словам, использование замороженных российских активов может позже вернуться на повестку дня, когда речь пойдет о возмещении ущерба.