Лавров: конечных целей США и Израиля в конфликте с Ираном никто не знает

Судя по их заявлениям, они будут воевать столько, сколько нужно, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Судя по заявлениям США и Израиля, они будут воевать с Ираном столько, сколько нужно, но их конечных целей никто не знает. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"С той стороны, со стороны США и Израиля, судя по заявлениям и президента Дональда Трампа министра войны США Хегсета, госсекретаря Марко Рубио тоже, было сказано прямо "мы будем воевать столько, сколько считаем нужным". Никто не знает конечной цели", - отметил Лавров.

"Уничтожили, и гордо об этом заявили, верховного лидера Ирана, и об этом сказал президент [США]. Потом военный министр сказал, что "мы и не собирались его уничтожать", - обратил внимание глава МИД РФ. - Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся".

По его словам, пока такой ясности в отношении целей американских коллег не усматривается. "Но при всех обстоятельствах открыты к диалогу и с ними, и с Израилем. Мы никогда не прерывали этот диалог, - сказал министр. - Считаем, что любые озабоченности, о которых говорят израильские партнеры и Соединенные Штаты, могут и должны урегулироваться политико-дипломатическими методами".

"Нам казалось, что мы очень близки, что стороны очень близки к этому решению, политическому решению в прошлую пятницу по итогам очередного раунда женевских переговоров", - отметил Лавров.