Небензя: Киев на переговорах ставит боевиков "Азова" выше рядовых военнопленных

Судьба обычных мобилизованных для украинских властей отходит на второй план, заявил постоянный представитель России при ООН

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Киев на переговорах об обмене военнопленными в первую очередь добивается возвращения боевиков нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), оттесняя на второй план судьбу рядовых мобилизованных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, созванного по запросу Киева.

"При обсуждении обмена военнопленными украинская сторона в первую очередь настаивает на возвращении радикальных боевиков нацбатальона "Азов", тогда как судьба обычных мобилизованных мужчин, зачастую оказавшихся на фронте против своей воли, отходит на второй план. Это красноречиво свидетельствует о системе приоритетов киевского режима", - заявил Небензя.