Сенатор Волошин: Украина держит Европу в напряжении обстрелами ЗАЭС

Киев ставит на то, что угроза ядерной катастрофы позволит украинским политикам остаться у власти, заявил парламентарий

Редакция сайта ТАСС

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Киевский режим, даже во время режимов тишины обстреливая территорию вокруг Запорожской АЭС и ее город - спутник Энергодар, пытается держать в напряжении Европу. Ставка сделана на то, что угроза ядерной катастрофы позволит украинским политикам остаться у власти, заявил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

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"То, что украинские вооруженные формирования продолжают наносить удары по Энергодару и по инфраструктуре вокруг [Запорожской атомной] станции даже в периоды договоренностей о тишине, говорит о политическом расчете Киева и о попытке держать в напряжении всю Европу. Киев понимает, что угроза ядерной аварии может стать инструментом давления на международное сообщество с целью сохранения режима Зеленского у власти, и именно поэтому не останавливается", - считает Волошин.

Однако, напомнил сенатор, киевская верхушка "играет с огнем", поскольку любая серьезная авария на ЗАЭС затронет не только Россию или Украину, а всю Европу. Поэтому ответственность за происходящее лежит не только на тех, кто продолжает провокации, прекрасно понимая возможные последствия, но и на имеющих влияние на Киев европейских государствах, "которые потворствуют ядерному шантажу, невзирая на потенциальный ущерб своим же странам", отметил собеседник агентства.

24 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ЗАЭС снова оказалась отключена от одной из двух линий электропередачи. Гендиректор организации Рафаэль Гросси добавил, что будут инициированы переговоры с Россией и Украиной об установлении режима локального прекращения огня для проведения ремонтных работ. Всего такие режимы тишины при посредничестве МАГАТЭ были организованы уже пять раз. При этом киевский режим неоднократно наносил удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, который расположен в непосредственной близости от атомной станции, во время действия режима тишины.