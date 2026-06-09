Замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

В ходе встречи Михаил Галузин и Рахман Мустафаев также затронули некоторые международные темы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы повестки дня российско-азербайджанских отношений, а также некоторые международные темы", - указывается в сообщении МИД РФ.