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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Азербайджана двусторонние отношения

В ходе встречи Михаил Галузин и Рахман Мустафаев также затронули некоторые международные темы
Редакция сайта ТАСС
09 июня, 18:06

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены актуальные вопросы повестки дня российско-азербайджанских отношений, а также некоторые международные темы", - указывается в сообщении МИД РФ. 

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