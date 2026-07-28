Постпредство РФ указало на риски возврата ООН "в колониальное прошлое"

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева отметила, что это может произойти при расширении представленности в Совбезе ООН развитых государств

Редакция сайта ТАСС

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. Расширение представленности в Совете Безопасности ООН развитых государств приведет к тому, что орган будет отброшен еще дальше в колониальное прошлое. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Совместно с подавляющим большинством других делегаций Россия неизменно выступает за то, чтобы результатом реформы стало расширение представленности в органе развивающихся стран. Регулярно напоминаем о том, что одновременное вхождение в состав СБ развитых стран, так называемых стран с переходной экономикой и тем более тех из них, которые придерживаются блоковых подходов НАТО и Евросоюза, неминуемо отбросит ООН дальше в колониальное прошлое", - сказала она на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации по вопросу о реформе Совбеза.

Евстигнеева отметила, что "качественного изменения в работе СБ при таком сценарии не произойдет", так как западные страны "продолжат пользоваться своим количественным преимуществом и стремиться штамповать выгодные им решения без учета мнения других государств-членов". "Такое развитие реформенного процесса теряет всякий смысл", - резюмировала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в сентябре на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи, заявил, что Москва выступает за демократизацию СБ ООН путем расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. Он также напомнил, что существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад.

В СБ ООН в настоящее время входит "пятерка" постоянных членов (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция), а также 10 непостоянных членов, которые каждый год меняются в рамках ротации.