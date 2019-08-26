В сентябре в стране пройдут региональные выборы. Зачем на них идти?

В СФ заявили, что РФ будет развивать отношения с Абхазией, кто бы ни победил на выборах

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предсказуемым исход голосования, при котором состоится второй тур выборов

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