{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
7 карточек

В сентябре в стране пройдут региональные выборы. Зачем на них идти?

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ремонт дорог, строительство детских садов и другие насущные вопросы, за которые стоит проголосовать

8 сентября в 85 субъектах РФ пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Объясняем, какое они имеют значение и почему пренебрегать этими выборами нельзя. Итак, зачем нужно голосовать?

Чтобы дороги ремонтировали, а детские сады строили

1

На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание больниц и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?

Чтобы реализовать свою гражданскую позицию

2

Голосование на выборах — это реальная, а не виртуальная гражданская позиция. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона и города, а не только жалуетесь на то, как вокруг все плохо.

Чтобы выборы были честными

3

Максимальная явка — залог честных выборов. Придя на участок, вы используете свой бюллетень и исключите возможность его использования кем-то другим.

Чтобы результат не был случайным

4

При низкой явке судьбу выборов решает меньшинство. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем менее случайным будет результат и тем более весомой будет позиция избирателей.

Потому что это не займет много времени

5

Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. А сам процесс голосования займет минут пятнадцать. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "мобильный избиратель".

Чтобы не упускать возможность повлиять на власть

6

Право проголосовать за губернатора (главу или депутатов муниципалитета и т.д.) предоставляется один раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на ближайшую к вам власть у вас появится не так уж скоро.

Чтобы жизнь менялась к лучшему

7

Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются частью механизма, который позволяет ее изменять.

Дмитрий Трунов

Теги
Единый день голосования
В СФ заявили, что РФ будет развивать отношения с Абхазией, кто бы ни победил на выборах
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал предсказуемым исход голосования, при котором состоится второй тур выборов
Читать полностью