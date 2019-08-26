В сентябре в стране пройдут региональные выборы. Зачем на них идти?

8 сентября в 85 субъектах РФ пройдут выборы в региональные и местные органы власти. Объясняем, какое они имеют значение и почему пренебрегать этими выборами нельзя. Итак, зачем нужно голосовать?
Чтобы дороги ремонтировали, а детские сады строили
На уровне региональных и местных властей решается большинство вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Это благоустройство, ремонт дорог и подъездов, содержание больниц и строительство детских садов. Вам на самом деле безразлично, кто и как будет решать эти вопросы?
Чтобы реализовать свою гражданскую позицию
Голосование на выборах — это реальная, а не виртуальная гражданская позиция. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона и города, а не только жалуетесь на то, как вокруг все плохо.
Чтобы выборы были честными
Максимальная явка — залог честных выборов. Придя на участок, вы используете свой бюллетень и исключите возможность его использования кем-то другим.
Чтобы результат не был случайным
При низкой явке судьбу выборов решает меньшинство. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем менее случайным будет результат и тем более весомой будет позиция избирателей.
Потому что это не займет много времени
Ваш избирательный участок находится в нескольких минутах пути от вашего дома. А сам процесс голосования займет минут пятнадцать. Это даже быстрее, чем погулять с собакой. Голосовать становится все удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм "мобильный избиратель".
Чтобы не упускать возможность повлиять на власть
Право проголосовать за губернатора (главу или депутатов муниципалитета и т.д.) предоставляется один раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на ближайшую к вам власть у вас появится не так уж скоро.
Чтобы жизнь менялась к лучшему
Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются частью механизма, который позволяет ее изменять.
Дмитрий Трунов