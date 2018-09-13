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Задержание гражданки России спецслужбами США
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Захарова заявила о намерении МИД предпринять новый демарш в адрес США по делу Бутиной

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что Москва требует прекратить необоснованное преследование россиянки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МИД России намерен предпринять в адрес Госдепартамента демарш в связи с новыми инсинуациями американских официальных структур по делу задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Возмущены попытками министерства юстиции США истолковать визиты российских консульских работников к Бутиной и дипломатической ноты с требованием соблюдения ее законных прав в качестве доказательств неких особых обстоятельств, связывающих россиянку якобы с нашим правительством", - указала она.

"Продолжим регулярно посещать нашу гражданку и оказывать ей необходимую помощь, - отметила дипломат. - Проведем новый демарш в Госдепартаменте США в связи с инсинуациями американских официальных структур по делу Бутиной".

Москва, подчеркнула Захарова, "требует прекратить необоснованное преследование россиянки, которая является политической заключенной". "Все здравомыслящие силы должны объединиться вокруг призыва обеспечить Бутиной освобождение и скорейшее возвращение на родину", - сказала дипломат.

По ее словам, "американская сторона делает все, чтобы доказать законность своих действий, но с каждым днем правовая основа становится все тоньше, а в некоторых случаях ее просто нет". "Речь идет о тотальном примате политики над правом и здравым смыслом", - заключила Захарова.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, в канун встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдЗадержание гражданки России спецслужбами США
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