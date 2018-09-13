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Лавров обсудит в ФРГ ситуацию в Сирии, на Украине и отношения РФ с ЕС

В рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонней кооперации, продвижение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 14 сентября Германию с рабочим визитом, в ходе которого обсудит урегулирование региональных конфликтов, отношения РФ с Евросоюзом и НАТО, а также проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых с учетом итогов российско-германской встречи на высшем уровне будут рассмотрены состояние и перспективы развития двусторонней кооперации, продвижение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, расширение двусторонних культурно-гуманитарных и укрепление общественных связей - отметила она. - В числе других проблем и вопросов - это, конечно, тема конфликтов и их урегулирование".

"В частности, это урегулирование конфликта в Сирии, кризиса на Украине, нормализация отношений РФ и ЕС, оздоровление взаимодействия по линии РФ - НАТО, обстановка на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке, проблематика сохранения СВПД с учетом выхода из него США, укрепление стратегической и региональной стабильности, нераспространение ОМУ, контроль над вооружениями и разоружение, включая аспекты запрещения химоружия и борьбы с новыми вызовами и угрозами, тематика повестки дня Совета Безопасности ООН с учетом непостоянного членства Германии в этой структуре в 2019-20 годах".

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСирияГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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