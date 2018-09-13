МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять осторожность в Камеруне

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Камеруне, где отмечен рост преступности, проявлять бдительность и осторожность. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, в последние месяцы в Яунде "отмечается значительное ухудшение криминогенной обстановки вследствие наплыва беженцев из различных регионов страны, имеют место случаи бандитизма, разбойных нападений в ранее считавшихся благополучными районах города, в том числе вблизи правительственных учреждений дипломатических представительств зарубежных государств". "МИД РФ рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Камеруна, проявлять бдительность и осторожность", - указала она.

Как отметила Захарова, в связи с ростом уровня преступности посольство РФ "приняло дополнительные меры по усилению безопасности загранучреждения".