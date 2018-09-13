{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять осторожность в Камеруне

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, в последние месяцы в Яунде "отмечается значительное ухудшение криминогенной обстановки вследствие наплыва беженцев"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Камеруне, где отмечен рост преступности, проявлять бдительность и осторожность. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, в последние месяцы в Яунде "отмечается значительное ухудшение криминогенной обстановки вследствие наплыва беженцев из различных регионов страны, имеют место случаи бандитизма, разбойных нападений в ранее считавшихся благополучными районах города, в том числе вблизи правительственных учреждений дипломатических представительств зарубежных государств". "МИД РФ рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Камеруна, проявлять бдительность и осторожность", - указала она.

Как отметила Захарова, в связи с ростом уровня преступности посольство РФ "приняло дополнительные меры по усилению безопасности загранучреждения".

Теги
КамерунРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Итоги единого дня голосования - 2018
Матвиенко назвала прошедшие в регионах выборы самыми прозрачными за все время
Спикер Совета Федерации подчеркнула, что такой уровень проведения голосования должен стать неотъемлемой чертой всех последующих выборов в России
Читать полностью