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Николай Патрушев обсудил с коллегой из Израиля ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке

Стороны также обменялись мнениями по некоторым темам российско-израильского взаимодействия в сфере безопасности

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в четверг с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Меир Бен-Шаббат обменялись мнениями по ряду тем российско-израильского взаимодействия в сфере безопасности, уделив особое внимание проблематике противодействия терроризму, - отметили в пресс-службе. - Собеседники рассмотрели ситуацию вокруг Сирии, вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока".

В пресс-службе добавили, что на встрече, состоявшейся в Москве, обсуждались также итоги саммита Россия - Иран - Турция, который прошел 7 сентября в Тегеране.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичИранСирияТурцияРоссияИзраиль
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