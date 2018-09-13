МИД РФ направит запрос в Госдеп в связи со сведениями об экспериментах над людьми в Грузии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. МИД РФ направит запрос в Госдепартамент, чтобы получить разъяснения по поводу сведений о том, что в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Грузии военные и частные подрядчики США могли проводить секретные эксперименты над людьми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве.

"Суверенные государства, люди этих государств, граждане не должны становиться подопытными в проведении опасных для жизни экспериментов, - подчеркнула она. - МИД России запросит в Госдепартаменте США официальные разъяснения в связи с представленными Гиоргадзе новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента ВС США, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии". Захарова, добавила, что Россию эта ситуация "более чем волнует, исходя из непосредственной близости к российской территории".

"Государственные и общественные деятели, эксперты неоднократно выражали тревогу в связи с активизацией медико- биологической деятельности военных ведомств США и других стран НАТО по периметру российских границ", - отметила она. По словам Захаровой, данные, представленные на брифинге Гиоргадзе, не только подтвердились, но "нашли обоснование, которое страшно себе представить, речь идет об очень опасных манипуляциях".

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва продолжит разъяснять сопредельным государствам риски, связанные "с наращиванием военной медико-биологической деятельности США на постсоветском пространстве".

"Мне кажется, что суверенные страны обретали свой суверенитет и независимость, так порой отчаянно боролись за сохранение и подтверждение этого суверенитета отнюдь не для того, чтобы над ними и гражданами этих стран проводились чужими военными биологические эксперименты. А именно это там происходит", - подчеркнула Захарова.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Гиоргадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими, что там проводились опасные эксперименты, он также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.