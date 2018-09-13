Захарова предположила, что у Порошенко появились амбиции и в церковной сфере

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что активная позиция президента Украины Петра Порошенко по автономизации украинской церкви от Московского патриархата свидетельствует о его амбициях в церковной сфере. Об этом она заявила в четверг, комментируя возможность возникновения религиозного конфликта на Украине в свете появившихся сведений о возможном предоставлении автокефалии Православной церкви на Украине Константинопольским патриархатом.

"К сожалению, мы видим государственное манипулирование на темы религии, религиозных убеждений, веры и прав людей на свободу выбора религии на Украине - сказала дипломат и призвала проанализировать выступления президента Украины Петра Порошенко на эту тему. - Ничего более грубого, ничего более прямолинейного в сфере влияния и вмешательства в церковные дела, в дела религии и верующих я не видела вообще никогда".

"Нельзя заниматься главе государства перекройкой религиозных взглядов и убеждений, сталкивать верующих, использовать их в политических целях, заниматься политическими играми внутри церкви, разделять и властвовать в той сфере, к которой не принадлежишь - а президент Украины, как мы все считали, является президентом светского государства, я не слышала, чтобы господин Порошенко еще и церковь возглавлял, - продолжила Захарова. - Но из заявлений, что были им сделаны, складывается ощущение, что у него амбиции идут и в эту сторону".

Попытки внести раскол между православными на Украине

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата.

В пятницу, 7 сентября, Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве, который является канонической территорией Московского патриархата.

Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.