Захарова: угрозы Украины лишить Крым питьевой воды рассматриваются как акт терроризма

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Любые угрозы со стороны Украины в отношении гражданской инфраструктуры Крыма следует рассматривать как акт терроризма. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Любая угроза гражданской инфраструктуре квалифицируется в международном законодательстве, в частности, европейском, как акт терроризма, - отметила она. - Многое, что делается со стороны киевского режима либо впрямую, либо после воодушевления так называемых общественников на энергетическую блокаду, на порчу и на другие виды блокад, чтобы те или иные объекты гражданской инфраструктуры в Крыму не работали, - это все так или иначе связано с юридической оценкой и квалифицируется, в частности, в Европе и Евросоюзе как акты терроризма".

Официальный представитель дипведомства заверила, что Россия делает все необходимое для обеспечения Крыма водой и электричеством. "Очень хотелось бы, чтобы Киев не опускался до очередного витка такой, по европейской квалификации, террористической деятельности, не воодушевлял никого на подрывы, поджоги, перекрытия и т. д. Исповедуя ценности демократии, нужно прекращать заниматься подрывной деятельностью", - подчеркнула Захарова.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в среду, что "на оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда подаваться не будет".