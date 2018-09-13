Захарова: попытки сорвать диалог по нормализации отношений РФ и Грузии обречены на провал

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Попытки сорвать диалог по нормализации отношений между Россией и Грузией обречены на провал. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на въезд в Тбилиси российским журналистам для участия 4-7 сентября в Международном южнокавказском медиафоруме.

"Противники нормализации двусторонних отношений между Россией и Грузии заранее окрестили данное мероприятие как "форум прокремлевских пропагандистов", - заметила она. - Несмотря на провокационные действия, форум состоялся. Никакие так называемые прокремлевские пропагандисты не имеют к этому никакого отношения".

По ее словам, "нужно приветствовать любые попытки наладить диалог, когда речь идет о возможности обменяться мнениями". "Важно не мешать, а способствовать нормализации отношений между странами и народами региона, - отметила дипломат. - Попытки срыва этих усилий в любом случае будут обречены на провал".

Как пояснили ранее в МВД Грузии, решение не допустить в республику журналистов принято на основании так называемого закона об оккупированных территориях. В соответствии с ним въезд в Абхазию и Южную Осетию возможен только с территории Грузии. Лицам, которые нарушили это положение, въезд в Грузию запрещен. Кроме того, им может грозить административная или уголовная ответственность.